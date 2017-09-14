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Жители Атырауской области возмущены фотографиями отстрелянных животных

14 сентября 2017, 21:00

В Сети появилась фотография автомобиля, открытый багажник которого заполнен мертвыми животными

Автомобиль, груженный трупами собак, средь бела дня разъезжает на глазах жителей города Кульсары в Атырауской области. Фотография автомобиля была опубликована в Instagram.

На фото видно, как в автомобиле "Жигули" в открытом багажнике лежат несколько мертвых собак. Как пишут пользователи в комментариях к опубликованному посту, авто разъезжает по городу уже несколько дней, при этом отстреливают не только бродячих животных, но и домашних питомцев.

В начале сентября казахстанские зоозащитники обратились с петицией к Нурсултану Назарбаеву с просьбой ужесточить наказание за жестокое обращение и убийство животных. Незадолго до этого, в одном из карагандинских пабликов появилась видеозапись, на которой видно, как объятая пламенем кошка бежит по двору, а несколько мужчин за кадром смеются, снимая мучения животного на телефон. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Карагандинские зоозащитники написали заявление в полицию и прокуратуру, а также объявили вознаграждение за информацию о живодерах в 10 тысяч тенге.

Реакции со стороны правоохранительных органов пока нет. Волонтеры увеличили размер вознаграждения до 45 тысяч и создали петицию на имя президента Республики Казахстан.

По словам авторов петиции, статья 276 Уголовного Кодекса РК подразумевает слишком слабое наказание, чтобы предупредить повторение подобных случаев. В связи с этим главу государства просят ужесточить закон "О жестоком обращении с животными".

Источник: Sputnik Казахстан


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