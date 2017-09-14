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Стала известна судьба программы «Поле чудес»

14 сентября 2017, 21:17

Контракт с вещателем был продлен, передача Якубовича продолжить выходить в эфир.

Стала известна судьба программы Леонида Якубовича «Поле чудес», которая выходит на Первом канале, передает сайт kp.ru.

Производитель передачи телекомпания ВИD продлила контракт с ее вещателем.

Таким образом, «Поле чудес» продолжит выходить на Первом.

Ранее сообщалось о трудностях переговоров между Первым каналом и ВИD в отношении другой программы — «Жди меня», которую в итоге решили закрыть.

Фото ТАСС


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