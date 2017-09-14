Стала известна судьба программы «Поле чудес»
Контракт с вещателем был продлен, передача Якубовича продолжить выходить в эфир.
Стала известна судьба программы Леонида Якубовича «Поле чудес», которая выходит на Первом канале, передает сайт kp.ru.
Производитель передачи телекомпания ВИD продлила контракт с ее вещателем.
Таким образом, «Поле чудес» продолжит выходить на Первом.
Ранее сообщалось о трудностях переговоров между Первым каналом и ВИD в отношении другой программы — «Жди меня», которую в итоге решили закрыть.
Фото ТАСС
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.