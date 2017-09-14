В Узбекистане глава района избил директоров школ
Процесс попал на видео, которое взорвало соцсети.
В интернете набирает популярность видеоролик, на котором хоким района в Сырдарьинской области Узбекистана по очереди избивает выстроившихся в ряд директоров школ, сообщает «Газета.уз».
Издание Kun.uz опубликовало видеоролик, на котором, как сообщается, запечатлен процесс избиения хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржоном Эгамбердиевым директоров местных школ.
В ролике видно, как мужчина, называемый главой администрации, по очереди ругает и избивает выстроившихся в ряд директоров. Судя по его словам, причиной «наказания» стало то, что директора не смогли обеспечить явку учителей на праздник, посвященный Дню независимости.
Удары наносятся обеими руками в основном по плечам «провинившихся», однако один из них получает удар и по лицу.
Ссылаясь на источник, Kun.uz сообщает, что поводом для инцидента, случившегося в августе, мог быть выговор, полученный хокимом от главы администрации Сырдарьинской области за низкий уровень организации праздника.
Носиржон Эгамбердиев был утвержден хокимом Сайхунабадского района в октябре 2016 года. Ранее он работал начальником областного управления среднего специального, профессионального образования.
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