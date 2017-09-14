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Общественность Южно-Казахстанской области поддерживает переход на латиницу

14 сентября 2017, 21:32

В конференц-зале областного учреждения «Қоғамдық келісім» прошла очередная встреча Совета при Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области.

После того как в Парламенте РК прошли слушания «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», в Южно-Казахстанской области начали активно ее обсуждать.

В конференц-зале областного учреждения «Қоғамдық келісім» прошла очередная встреча Совета при Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области. На заседании участвовали председатели и члены этнокультурных объединений, члены областного совета ветеранов, а также представители научной и творческой интеллигенции, неправительственных организаций, средств массовой информации, политических партий, депутатского корпуса, профсоюзов.


Модератором встречи выступил Руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области Калмуратов Муратали Оразалиевич.

Открывая совет, Руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области отметил, что в рамках реализации программной статьи Президента страны Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» определены важные задачи по переходу на латиницу. «Учитывая всю ответственность предстоящего общего дела, мы пригласили вас выразить свое мнение и видение на пути перехода к латинской графике», – сказал М. Калмуратов.


На совете выступили доктор педагогических наук, профессор, академик АГН РК Асма Калыбекова, председатель корейского этнокультурного объединения ЮКО Роза Пак и другие представители общественности.


Участники встречи единогласно выразили свою поддержку перехода на латинскую графику. Также, отметили, что они готовы принимать самое активное участие в процессе выработки рекомендаций по внедрению латинской графики.



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