Вместо помощи очевидец ДТП в Караганде достал телефон и стал снимать видео

Госпитализированы четыре человека, которые пострадали в аварии.

Неустановленный очевидец столкновения двух автомобилей на трассе Караганда-Темиртау вместо оказания помощи водителю и пострадавшим, получившим множественные травмы, хладнокровно снимал происходящее на видеокамеру сотового телефона и с презрением высказывался в адрес прокуратуры, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В частности, очевидец произнес: вот так гуляют сотрудники прокуратуры. Прокуратура Карагандинской области и департамент внутренних дел региона с резким осуждением выступили в адрес неустановленного очевидца.

"Вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, неустановленный очевидец снимал водителя без сознания и других пострадавших на видеокамеру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. - Официально заявляем, что работники прокуратуры не имеют какого-либо отношения к данной аварии".

Подробности ДТП огласил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

"На трассе Караганда-Темиртау произошло столкновение автомобилей "Хонда" и "Тойота камри". За рулем "Хонды" находился следователь Восточного отдела полиции УВД Темиртау. Был не при исполнении обязанностей, находился вне службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначен ряд экспертиз", - сообщил Бакытжан Кудияров.

Водитель «Тойоты» и трое пассажиров госпитализированы. Как сообщил Бакытжан Кудияров, досудебное расследование ведется по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения".