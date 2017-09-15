Экс-работники McDonald's признались, как обманывали клиентов

Этот подвох почти незаметен для клиентов.

Фастфуды используют уловки, чтобы обманывать клиентов и уменьшать порции своих блюд. Секретами поделились бывшие работники сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Reddit.

Существует уловка, позволяющая визуально увеличить количество картошки фри в упаковке. Этот подвох почти незаметен для клиентов.





Бывший работник фастфуда рассказал, что их обучали, как надо правильно сжимать упаковку, когда наполняешь ее картофелем и, чтобы она казалась полной. За все время работы лишь один клиент понял, что его обманывают.

"У меня только один клиент это понял. Он вытащил фри из упаковки и положил ее обратно, и тогда картошка заполнила лишь половину упаковки. Мне пришлось дать ему больше картофеля фри", - рассказал бывший работник заведения.

Представители знаменитого фастфуда отрицают данный факт. Они назвали подобное заявление ложью и сказали, что впервые слышат о таких секретных трюках.