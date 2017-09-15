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Почти 200 пассажиров Air Astana не смогли заселиться в гостиницах Франкфурта

15 сентября 2017, 00:23

У казахстанской авиакомпании нет договора с местными гостиницами, из-за чего 190 человек не смогли в них заселиться.

Авиарейс из Астаны в Франкфурт были вынуждены совершить непредвиденную посадку в Дюссельдорфе. Из-за форс-мажорной ситуации 190 человек не смогли заселиться местных гостиницах. Об этом сообщается на официальной странице «Эйр Астаны» в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как указано в сообщении, авиарейс Астана - Франкфурт был вынужден совершить непредвиденную посадку в Дюссельдорфе 12 сентября из-за плохих погодных условий в аэропорту Франкфурта.

«К сожалению, в этом городе у нас не было представителей, чтобы быть с вами на связи. Мы обратились за помощью к представителям аэропорта. Поскольку свободных мест в гостиницах Дюссельдорфа не оказалось, мы предприняли все усилия, чтобы организовать перевозку наземным транспортом в пункт назначения. Приносим наши искренние извинения за ожидание в аэропорту. Всех пассажиров, самостоятельно добравшихся до Франкфурта, мы просим обратиться в отдел по работе с клиентами по электронному адресу: customer.relations@airastana.com. Пожалуйста, приложите к письму чеки», — написали представители авиакомпании.

В городе в тот день проходил Автосалон-2017 и другие международные выставки. Кроме того, у казахстанской авиакомпании нет договора с местными гостиницами, из-за чего 190 человек не смогли в них заселиться.

«Большое количество людей вылетало во Франкфурт. Из-за непогоды многие самолёты были направлены в Дюсельдорф. Гостиницы оказались переполнены. У авиакомпании «Эйр Астана» нет договора с гостиницами этого города, поэтому они не смогли принять 190 человек. Это форс-мажорная ситуация», — объяснили произошедшее в авиакомпании.


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