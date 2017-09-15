После стрельбы в Актау полиция перекрыла улицы
Полицейские перекрыли дорогу между 6 и 8 микрорайонами.
Дорога между 6 и 8 микрорайонами города Актау была перекрыта сотрудниками полиции, которые проводили следственные мероприятия на месте происшествия. Очевидцы рассказали о драке, стрельбе и о задержании одного мужчины, пишет региональное издание «Лада».
По неподтвержденной информации, полученной от очевидцев на месте происшествия, произошла драка, в которой участвовали четверо мужчин.
- Была слышна стрельба. Одного из участников драки задержали. Видели одного мужчину, лежащего на земле. По всей видимости, он был мертв, - сообщили очевидцы.
Сотрудники полиции попросили очевидцев и прохожих отойти от дороги и не мешать следственным действиям.
Подробности происшествия появятся после получения официального комментария ДВД Мангистауской области.
Фото и видео Натальи Кудиной и очевидцев
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