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После стрельбы в Актау полиция перекрыла улицы

15 сентября 2017, 01:11

Полицейские перекрыли дорогу между 6 и 8 микрорайонами.

Дорога между 6 и 8 микрорайонами города Актау была перекрыта сотрудниками полиции, которые проводили следственные мероприятия на месте происшествия. Очевидцы рассказали о драке, стрельбе и о задержании одного мужчины, пишет региональное издание «Лада».

По неподтвержденной информации, полученной от очевидцев на месте происшествия, произошла драка, в которой участвовали четверо мужчин.

- Была слышна стрельба. Одного из участников драки задержали. Видели одного мужчину, лежащего на земле. По всей видимости, он был мертв, - сообщили очевидцы.

Сотрудники полиции попросили очевидцев и прохожих отойти от дороги и не мешать следственным действиям.

Подробности происшествия появятся после получения официального комментария ДВД Мангистауской области.


Фото и видео Натальи Кудиной и очевидцев


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