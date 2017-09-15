В Твиттере появились эмодзи Головкина и Канело

В социальной сети Twitter появились специальные эмодзи в честь казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Если в твите написать официальные хэштеги боксеров #GGG и #Canelo, появится специальный смайлик.

Первым собственного эмодзи в твиттере в январе 2017 года удостоился полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба. Позднее их получили американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) и ирландского чемпиона UFC Конора МакГрегора (0-1, 0 КО) перед их боем, который прошел 16 августа. Также собственные эмодзи появились у экс-футболиста сборной Германии Лукаса Подольски после перехода в японский клуб "Виссел Кобе" и у персонажей сериала "Игры престолов".

По данным Bloomberg, месячная аудитория твиттера составляет 350 миллионов пользуется, а ежедневая - около 140 миллионов.

Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет 17 сентября.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы - WBC,. WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.



