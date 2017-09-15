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В Техасе кантри-певица дважды выстрелила в бомжа за просьбу подвинуть её Porsche

15 сентября 2017, 01:56

Девушка была арестована и освобождена под залог на сумму 25 тысяч долларов.

Кэти Куакенбуш, кантри-певица из Техаса, выступающая под псевдонимом Кэти Лейн, была обвинена в покушении на убийство после того, как якобы выпустила две пули в бездомного во время ожесточённой драки.

Департамент полиции Нэшвилла сообщил, что 26-летняя девушка совершила покушение на бездомного, выстрелив в него два раз из пистолета после того, как он попросил отодвинуть её внедорожник Porshe. Кэти Куакенбуш, которая сама себя называет рок-н-ролльщицей из Техаса, в момент инцидента была в машине с подругой, пишет Лайф со ссылкой на BuzzFeed. Было три часа ночи, и свет ярких фар и громкая музыка потревожили покой бездомного 54-летнего Джеральда Мелтона.


По словам полиции, между певицей и бездомным завязалась словесная перепалка, и при этом мистер Мелтон не совершал никаких действий, которые помешали бы девушке покинуть эту местность. Когда мужчина пошёл туда, где спал, Куакенбуш достала пистолет, дважды выстрелила в бездомного, а затем села в машину и скрылась с места преступления вместе с пассажиркой.


Мелтон получил серьёзное ранение в живот, и его срочно госпитализировали в медицинский центр в Университете Вандербильта. Девушка была арестована и освобождена под залог на сумму 25 тысяч долларов. Её отец, адвокат Джесси Куакенбуш, оспаривает изложенную ситуацию и говорит, что выстрелы были сделаны в целях самообороны и что бездомный угрожал её жизни. По его словам, Мелтон якобы подошёл к машине, назвал девушку "ниггерской подстилкой", а затем грозился убить её и пассажирку за то, что они его разбудили.

"Он грозился вырвать их сердца и разорвать им глотки! И при этом постоянно повторял, что моя дочь — ниггерская подстилка!"


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