Работодатели поддержали позицию «Атамекена» о переносе внедрения ОСМС до 2020 года

В «Атамекене» обсудили проблемы ОСМС и пути решения, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

13 сентября 2017 года на площадке Нацпалаты состоялось расширенное заседание Комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг Президиума НПП РК «Атамекен». В заседании приняли участие руководство Министерства здравоохранения РК, а также работодатели из всех регионов.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева отметила, что 8 сентября в Астане состоялся круглый стол в ходе которого обсуждался вопрос внедрения обязательного социального медицинского страхования с представителями Минздрава и медицинской общественности.

«Сегодня приглашены работодатели, индивидуальные предприниматели, чтобы обсудить внедрение системы ОСМС с другой стороны - со стороны плательщиков взносов и получателей услуг», - подчеркнула Юлия Якупбаева.

Председатель Комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг Президиума Нацпалаты Джамбулат Сарсенов в своем выступлении отметил: «Мы ищем возможные пути оптимизации положений Закона об ОСМС. Для нас важна совместная работа с министерством здравоохранения, так как это связано с высокой социальной значимостью вопроса внедрения ОСМС в Республике Казахстан, затрагивающим интересы всего бизнеса, предпринимательского сообщества и всех граждан».

В свою очередь, Юлия Якупбаева подняла вопрос готовности системы здравоохранения к проведению реформы.

«Реформа помогла вскрыть проблемы, на которые недостаточно обращали внимание раньше. Допустим, вопрос вовлечения в развитие экономики страны самозанятого населения. Мы находимся в диалоге с Министерством в целях оптимизации работы, повышения качества и прозрачности системы ОСМС. При ежегодном увеличении финансирования системы здравоохранения, качество и доступность получения медицинской помощи остаются недостаточными. Введение медицинского страхования для простого увеличения ресурсов здравоохранения не будет иметь желаемого эффекта. Поэтому определение суммарного дополнительного финансирования для здравоохранения должно базироваться на оценке реальных потребностей в таком финансировании. Для внедрения эффективной системы ОСМС необходимо проанализировать действующую систему финансирования здравоохранения и его затрат с целью выявления неэффективного распределения и использования средств, выделяемых на здравоохранение. Палата предлагает взять подготовительный период до 2020 года для качественного наполнения реформы», - считает спикер.

«Улучшение качества в рамках ОСМС планируется за счёт свободного выбора врача и свободного выбора клиники. Но в январе человек придет в ту же больницу и окажется в той же очереди. Ничего не изменится», - добавила заместитель Председателя.

Позицию Национальной палаты предпринимателей поддержали ассоциации и предприниматели.

Заместитель исполнительного директора Республиканской Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Бибигуль Малгаждарова считает, что прежде чем что-то внедрять, нужно проводить подготовительную работу.

«Мы поддерживаем позицию Нацпалаты о необходимости отложить внедрение ОСМС до 2020 года и приостановить выплату отчислений на этот период, а за это время провести подготовительную работу: внедрить информационную систему, электронный паспорт здоровья, обеспечить доступом к интернету все поликлиники», - сообщила Бибигуль Магаждарова.

«Министерство здравоохранения РК не может показать, как улучшится качество медицинских услуг. Приходишь в поликлинику, больше времени тратится на то, чтобы записать тебя. К платному врачу на прием можно попасть через 5 минут, а к врачу в рамках ГОБМП через 15 дней», - пояснила Бибигуль Магаждарова.

«РОО Союз фермеров Казахстана», Ассоциация охранных предприятий, Ассоциация предприятий легкой промышленности, работодатели и предприниматели Атырау, Уральска, Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской области и других регионов также высказали мнение о необходимости продления срока внедрения системы ОСМС до 2020 года и временном приостановлении сбора денег на этот период.

Прозвучали мнения и о том, что если начали собирать деньги, то надо продолжить реформу и по ходу исправлять недостатки.

Кроме того, предприниматели высказали свои замечания относительно несправедливо завышенной ставки взносов в систему обязательного социального ОСМС для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера: 5%, а также предложили для индивидуальных предпринимателей установить ставки в том же размере, как с физических лиц.

Также отмечалось, что введение новой системы ОСМС, устанавливающей обязанность работодателей вносить ежемесячные обязательные отчисления, существенно затруднит закуп услуг по ДМС ввиду двойных расходов на услуги медицинского страхования.

Председатель Фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова отметила, что закон уже действует и платежи производятся.

«До тех пор, пока закон существует, сбор продолжается. 7 млрд 670 тысяч тенге находятся на счету в Национальном банке. Они могут расходоваться только на оплату медицинских услуг. Также нужны резервы для финансовой устойчивости системы. Невозможно работать, не имея «подушки безопасности». Информация по перечисленным деньгам будет доступна на сайте электронного правительства по ИИН», - ответила Елена Бахмутова на опасения предпринимателей относительно сохранности денежных средств в свете негативного прошлого опыта.

Министр здравоохранения РК, выслушав мнения руководителей ассоциации, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Мы с 2015 года много раз собирались и обсуждали вопросы развития медицинского страхования. Каждая встреча - крайне важна. Мы сделали две вещи - снизили ставки для работодателей, предоставили возможность самозанятым гражданам заплатить минимальный взнос и получать услуги», - отметил Елжан Биртанов.

Он добавил, что есть разные мнения относительно срока внедрения ОСМС.

«В соответствии с поручением Главы государства, высказанном 25 августа на совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации и 4 сентября на заседании двух палат Парламента, необходимо подумать, разобраться в основах, чтобы «не спотыкаться опять», мы проведем ряд совещаний. Мы также будем встречаться не только с бизнесом и медиками, но и с гражданским обществом. Предложение бизнес-сообщества о том, что внедрение ОСМС нужно отложить - услышано. Но стоит отметить, что сбор взносов в целях создания «финансовой подушки» нужно продолжать», - сообщил министр здравоохранения РК.

Также Елжан Биртанов сказал, что система нуждается в повышении эффективности и в этой связи министерство совместно с Нацпалатой много работают в плане развития ГЧП, снижения затрат на лекарства и медицинское оборудование. Минздрав поддерживает предложение НПП РК по созданию рабочей группы по оптимизации затрат здравоохранения, чтобы вести мониторинг финансовых выплат.

«Вместе с тем, все мероприятия по внедрению электронного паспорта, корпоративного управления, совершенствования тарифной политики и самое главное цифровизация, они заложены Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» будут проводиться», - считает Елжан Биртанов.

«Мы будем работать над тем, чтобы четко проработать план действий в случае переноса», - резюмировал Джамбулат Сарсенов.

Стоит отметить, что международная практика свидетельствует о необходимости наличия длительного подготовительного и организационного периода для эффективного внедрения страховой медицины.