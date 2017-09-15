Серена Уильямс показала лицо дочки через две недели после родов
15 сентября 2017, 06:17
«Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян-младшей», — подписала кадр счастливая мама.
1 сентября у знаменитой американской теннистки Серены Уильямс и ее возлюбленного, сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна, родилась дочь.
Спустя несколько дней в ее Instagram появилось селфи с женихом, под которым подписчики активно просили ее показать и фото новорожденной малышки.
Накануне теннисистка прислушалась к просьбам фанатов и опубликовала фотографию, где позирует с ребенком на руках. «Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян-младшей», — подписала кадр счастливая мама.
Фото: Daily Mail
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