Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы Mercedes неудачно повернул: есть пострадавшие

15 сентября 2017, 06:36

Когда Mercedes уже стоял поперек дороги, в него врезался Subaru.

В Алматы в районе ипподрома произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Mercedes, он двигался в северном направлении по улице Жансугурова. Ему нужно было высадить человека, поэтому он прижался к обочине, где рядом был «разрыв». Высадив человека, и убедившись, что поблизости нет машин, водитель приступил к развороту.

Когда Mercedes уже стоял поперек дороги, в него врезался Subaru. От удара машину закрутило и выбросило через встречную полосу.

Водитель Subaru сказал, что ехал по Жансугурова вниз и видел, как Mercedes остановился у обочины. Как только Subaru подъехал ближе, водитель Mercedes начал поворачивать сразу с правого ряда, не перестроившись левее.

В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Пострадали трое человек из Mercedes, их госпитализировали.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...