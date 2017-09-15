В Алматы Mercedes неудачно повернул: есть пострадавшие
15 сентября 2017, 06:36
Когда Mercedes уже стоял поперек дороги, в него врезался Subaru.
В Алматы в районе ипподрома произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя Mercedes, он двигался в северном направлении по улице Жансугурова. Ему нужно было высадить человека, поэтому он прижался к обочине, где рядом был «разрыв». Высадив человека, и убедившись, что поблизости нет машин, водитель приступил к развороту.
Когда Mercedes уже стоял поперек дороги, в него врезался Subaru. От удара машину закрутило и выбросило через встречную полосу.
Водитель Subaru сказал, что ехал по Жансугурова вниз и видел, как Mercedes остановился у обочины. Как только Subaru подъехал ближе, водитель Mercedes начал поворачивать сразу с правого ряда, не перестроившись левее.
В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Пострадали трое человек из Mercedes, их госпитализировали.
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