Из-за сильного пожара прекращено движение на трассе Уральск - Аксай
15 сентября 2017, 06:56
Стихия охватила более 50 гектаров степи.
Степь и лесополоса горят в районе поселка Долинное, пишет издание «Уральская неделя».
«Очень сильный пожар, реально страшно смотреть на это», - сообщают водители. Они вынуждены вернуться обратно в город.
Как ранее сообщало издание, в Западном Казахстане горит степь. Полностью потушить огонь не удается - мешает сильный порывистый ветер. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения Уральска, стихия охватила более 50 гектаров степи.
Фото: Уральская неделя
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