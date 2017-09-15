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Из-за сильного пожара прекращено движение на трассе Уральск - Аксай

15 сентября 2017, 06:56

Стихия охватила более 50 гектаров степи.

Степь и лесополоса горят в районе поселка Долинное, пишет издание «Уральская неделя».

«Очень сильный пожар, реально страшно смотреть на это», - сообщают водители. Они вынуждены вернуться обратно в город.

Как ранее сообщало издание, в Западном Казахстане горит степь. Полностью потушить огонь не удается - мешает сильный порывистый ветер. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения Уральска, стихия охватила более 50 гектаров степи.

Фото: Уральская неделя

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