Невеста звезды КВН умерла от рака

В марте 2017 года Сергей Оборин рассказал журналистам, что у его невесты, реквизитора команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Анны Бажанова, был обнаружен рак груди 4-й стадии с метастазами в мозге. Среди кавээнщиков сразу же был организован сбор денег и даже проведен благотворительный концерт по сбору средств на лечение, благодаря чему девушка улетела в Израиль, где проходила химиотерапию.





Последний раз Анна общалась с подписчиками в начале июля.





Тогда девушка была полна оптимизма: «Сегодня начинается 9-й курс химии, я рада, что он без гормонов. А через месяц мы поедем в Израиль сдавать анализы и все узнаем, свои надежды даже не буду говорить. Я мечтаю, чтобы это все закончилось!». К сожалению, врачи оказались бессильны перед агрессивным заболеванием, и Бажанова скончалась. Об этом сообщил в своем Инстаграме концертный агент Алексей Новацкий: «Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших! Упокой бог твою душу!».





Подписчики Алексея были шокированы этим известием и принесли ему соболезнования: «Все-таки не удержали. Покойся с миром», «Она чудесный человек... Скоро она будет рядом с ангелами...», «Как не справедлива эта жизнь... Пусть земля будет пухом».



