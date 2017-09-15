Невеста звезды КВН умерла от рака
15 сентября 2017, 07:17
Девушка несколько месяцев боролась с болезнью.
Спустя два месяца после того как участник московской команды КВН «Парапапарам» Сергей Оборин сделал предложение своей возлюбленной Анне Бажановой, у нее обнаружили рак груди. Девушка несколько месяцев боролась с болезнью, но недуг оказался сильнее: 13 сентября стало известно, что Анна скончалась, пишет Woman.ru.
В марте 2017 года Сергей Оборин рассказал журналистам, что у его невесты, реквизитора команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Анны Бажанова, был обнаружен рак груди 4-й стадии с метастазами в мозге. Среди кавээнщиков сразу же был организован сбор денег и даже проведен благотворительный концерт по сбору средств на лечение, благодаря чему девушка улетела в Израиль, где проходила химиотерапию.
Последний раз Анна общалась с подписчиками в начале июля.
Тогда девушка была полна оптимизма: «Сегодня начинается 9-й курс химии, я рада, что он без гормонов. А через месяц мы поедем в Израиль сдавать анализы и все узнаем, свои надежды даже не буду говорить. Я мечтаю, чтобы это все закончилось!». К сожалению, врачи оказались бессильны перед агрессивным заболеванием, и Бажанова скончалась. Об этом сообщил в своем Инстаграме концертный агент Алексей Новацкий: «Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших! Упокой бог твою душу!».
Подписчики Алексея были шокированы этим известием и принесли ему соболезнования: «Все-таки не удержали. Покойся с миром», «Она чудесный человек... Скоро она будет рядом с ангелами...», «Как не справедлива эта жизнь... Пусть земля будет пухом».
Фото: соцсети
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