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КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, считает Пентагон

15 сентября 2017, 07:28

Подчеркивается, что ракета был выпущена в районе Сунань (КНДР) и полетела в восточном направлении.

Американские военные считают, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, сообщил Пентагон в четверг, передает РИА Новости.

"Тихоокеанское командование ВС США зафиксировало и проследило за тем, что мы оцениваем как разовый запуск баллистической ракеты КНДР. Первоначальные оценки показывают, что это был запуск баллистической ракеты средней дальности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Тихоокеанского командования Дейва Бенэма.

Согласно сообщению, запуск был осуществлен 14 сентября в 11.57 утра по Гавайскому времени (03.57 аст). Подчеркивается, что ракета был выпущена в районе Сунань (КНДР) и полетела в восточном направлении. "Баллистическая ракета пролетела над северной частью Японии, после чего упала в Тихий океан к востоку от Японии", — заявил Бенэм. Он подчеркнул, что данный запуск "не представлял угрозы для Северной Америки", а также для Гуама.

"Мы продолжаем пристально следить за действиями КНДР", — говорится в заявлении. Там также указывается на готовность США защищать себя и союзников от провокаций.

Фото: CC BY 2.0


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