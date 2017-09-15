Ученые назвали главную опасность позднего отцовства
15 сентября 2017, 07:45
В сперме с возрастом накапливаются мутации.
Международная группа ученых установила, что отцовство в возрасте 35 лет и старше негативно влияет на фертильность потомства. Соответствующее исследование, пресс-релиз которого доступен на сайте Phys.org, опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает РИА Новости.
Такие результаты, как полагают специалисты, объясняются тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации, что, в свою очередь, влияет на способность следующего поколения иметь детей.
В своем исследовании ученые проанализировали данные о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. Выборка учитывала свыше 1,4 миллиона человек из Канады, Германии и Швеции, живших в период с 1670 по 1850 год, а также после 1932 года.
Фото: Fotolia / Kostia
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878136-fb861ee976889c0ab24b906673af2808
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...