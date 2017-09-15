Ученые назвали главную опасность позднего отцовства

Такие результаты, как полагают специалисты, объясняются тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации, что, в свою очередь, влияет на способность следующего поколения иметь детей.





В своем исследовании ученые проанализировали данные о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. Выборка учитывала свыше 1,4 миллиона человек из Канады, Германии и Швеции, живших в период с 1670 по 1850 год, а также после 1932 года.



