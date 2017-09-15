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Ученые назвали главную опасность позднего отцовства

15 сентября 2017, 07:45

В сперме с возрастом накапливаются мутации.

Международная группа ученых установила, что отцовство в возрасте 35 лет и старше негативно влияет на фертильность потомства. Соответствующее исследование, пресс-релиз которого доступен на сайте Phys.org, опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает РИА Новости.

Такие результаты, как полагают специалисты, объясняются тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации, что, в свою очередь, влияет на способность следующего поколения иметь детей.

В своем исследовании ученые проанализировали данные о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. Выборка учитывала свыше 1,4 миллиона человек из Канады, Германии и Швеции, живших в период с 1670 по 1850 год, а также после 1932 года.

Фото: Fotolia / Kostia

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