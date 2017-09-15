Казахстан внес новшества в процесс жеребьевки Кубка Дэвиса. Впервые процесс выбора участников игры первого дня проходил в нестандартном формате – с использованием элементов казахской культуры, передает корреспондент Zakon.kz





Обычно игроки Кубка Дэвиса первого дня выбираются представителем международной федерации тенниса, что называется «вслепую» или наугад, указывая на один из закрытых конвертов с именами участников. Сегодня же, в Астане, решать судьбу спортсменов должен был беркут Тугун.









Конверты с номерами представителей сборных (15 числа в Астане пройдет матч плей-офф между командами Казахстана и Аргентины за выход в мировую группу) организаторы положили под угощение, которые по своему усмотрению должен был взять Тугун. Его появление в зале вызвало бурю эмоций, как у команд, так и у журналистов. Гордая и сильная птица, не привыкшая к такому шуму и вспышкам фотоаппаратов, к сожалению, испугалась. Так что, в итоге жеребьевка прошла в традиционном формате.









«Было очень оригинально увидеть беркута, весь этот национальный колорит. Но говоря о ее результатах, могу отметить, что для нас не имеет значения с кем играть, мы будем показывать свою лучшую игру», - сказал во время пресс-конференции капитан команды Аргентины Даниэль Орсанич.









Как будут проходить игры?





По результатам жеребьевки в первый день соревнования, 15 сентября в одиночном разряде встретятся аргентинец Гвидо Пелья и Михаил Кукушкин. 16 сентября мериться силами на теннисном корте будут Дмитрий Попко и Диего Шварцман. В парном разряде в тот же день матч парного разряда сыграют Михаил Кукушкин и Александр Недовесов с Массимо Гонсалесом и Андресом Молтени. В воскресенье поклонники тенниса смогут увидеть на корте одиночную игру Михаила Кукушника и Диего Шварцмана, вторая игра того же дня пройдет с участием Дмитрия Попко и Гвидо Пелья.









«Я хотел бы напомнить, что у капитанов команд есть возможность поменять участников матчей субботы и воскресенья в зависимости от физической готовности спортсменов», - сказал во время мероприятия главный судья Кубка Дэвиса Роберто Раньери.









Про команды





Стоит отметить, что несмотря на то, что команда Аргентины — это чемпион Кубка Дэвиса, ее представители не чувствуют себя расслабленно перед игрой со сборного Казахстана.





«Для нашей команды каждый игрок сборной Казахстана является угрозой, нам сложно сказать кто представляет для нас большую опасность. Все игры будут сложными, особенно учитывая, что команда Казахстана играет у себя дома», - сказал Даниэль Орсанич.









Лидер команды Аргентины Диего Шварцман (входит в топ 30 игроков по версии ATP – от авт.), отвечая на вопрос, «какие минусы лидера казахстанской команды Михаила Кукушкина вы будете использовать во время матча» ответил так:





«Кукушкин отличный игрок, который провел отличную серию на US Open, он в хорошей форме, у него агрессивная манера игры, я настраиваюсь на эту встречу, он очень опасный игрок. Он всегда очень хорошо играет, продумывает свои действия, теннис, который он показывает находится на высоком уровне. А так как он играет дома, у него, я думаю, будут одни плюсы».









Слову, в составе команды Казахстана произошли изменения, вместо Дениса Евсеева, страну на мачте Кубка Дэвиса будет представлять Тимур Хабибулин. В каких именно играх он будет участвовать пока не известно. Это решение капитан команды Диас Доскараев отложил до пятницы. Но отметил, что все члены сборной находятся в хорошей форме, и способны достойно представлять республику.





«Все игроки сборной Аргентины находятся выше нас в рейтинге ATP, отлично играют в этом году. У них серьезная команда, которую будет не просто победить, но мы настроены на победу», - сказал во время пресс-конференции Михаил Кукшкин.









Для сведения: Кубку Дэвиса 100 лет, участие принимают 134 страны, наблюдают за этими соревнованиями более миллиона зрителей.





«Хочу поблагодарить спортсменов Казахстана и Аргентины за участие и отличное представление своих стран. А также Федерацию тенниса Казахстана за хорошую и точную организацию этого соревнования, а также президенту Федерации Булату Утемуратову за его страсть и приверженность теннису и данному мероприятию. Желаю удачи обеим сборным», - сказала представитель международной федерации тенниса Ингрид Лофдаль-Бенцер.





Татьяна Ковалева, Астана







