СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за пуска ракеты КНДР

Совет Безопасности ООН соберется для экстренных консультаций в пятницу на фоне очередного пуска ракеты КНДР. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН.





По его информации, они пройдут около 01:00 аст. Как добавляет агентство Reuters, созыв был инициирован, в частности, США и Японией. КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.





Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. Запуск стал первым с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.





По мнению японской стороны, КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету, однако ВС США считают, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты средней дальности.





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