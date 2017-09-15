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Южнокорейские военные запустили собственную баллистическую ракету

15 сентября 2017, 08:35

По данным комитета начальников штабов Республики Корея, ракета была выпущена в направлении Японского моря.

Южная Корея произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2» сразу после очередного ракетного испытания в КНДР, передает Лента.ру.

По данным комитета начальников штабов Республики Корея, ракета была выпущена в направлении Японского моря.

Как отмечается, южнокорейская ракета преодолела расстояние 250 километров, «что соответствует расстоянию до авиабазы Гвангана, откуда исходит провокация».

В Сеуле назвали произведенную операцию «демонстрацией готовности ответить на провокацию Северной Кореи».

Ранее в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, максимальная высота полета ракеты составила около 770 километров, она преодолела расстояние около 3700 километров. В Токио уточнили, что ракета перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

Совбез ООН 12 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Так, будут введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки сырой нефти в республику — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Совбез при этом выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

Фото: Ahn Young-joon / AP

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