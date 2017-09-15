Традиционная льготная акция предназначена для всех взрослых жителей и гостей столицы, желающих с 50 % скидкой получить консультацию ведущих специалистов БМЦ.

16 сентября 2017 года с 9-00 до 15-00 в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента состоится акция «Мой милый доктор», сообщает Zakon.kz





Традиционная льготная акция предназначена для всех взрослых жителей и гостей столицы, желающих с 50 % скидкой получить консультацию ведущих специалистов БМЦ, а также пройти некоторые диагностические и аппаратные исследования*.





Врачи нашей Больницы, располагая лучшим оборудованием и высоким профессионализмом, хотят привлечь внимание граждан к собственному здоровью и оказать максимальную помощь.

Пациентов готовы принять доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, а также врачи высшей категории.





При проведении консультаций и диагностических исследований специалисты Больницы будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, Больница оказывает платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию.





Все, кто не успеет пройти обследование в часы акции «Мой милый доктор», смогут прийти на прием в течение следующей недели, показав квитанцию об оплате, датированную 16-м сентября 2017 года.





Предварительная запись на прием ведется по телефону 70 80 90





* Список врачей и перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования Вы можете просмотреть на сайте www.bmcudp.kz

Контактное лицо: Марлен Курганов 70-79-57, 87025141520



