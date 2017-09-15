Леди Гага отменила выступление на фестивале в Бразилии из-за сильной боли

"Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на (фестиваль) Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье … Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что скоро я вернусь и выступлю для вас", — написала певица.





По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.





"Это не просто боль в районе бедра или усталость из-за тура, это очень сильная боль. Сейчас я в хороших руках самых лучших врачей", — заявила Леди Гага.



