Леди Гага отменила выступление на фестивале в Бразилии из-за сильной боли
15 сентября 2017, 09:11
Ее доставили в больницу.
Американская певица Леди Гага сообщила в своем микроблоге в Twitter, что не сможет выступить на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как госпитализирована из-за сильной боли, сообщает РИА Новости.
"Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на (фестиваль) Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье … Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что скоро я вернусь и выступлю для вас", — написала певица.
По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.
"Это не просто боль в районе бедра или усталость из-за тура, это очень сильная боль. Сейчас я в хороших руках самых лучших врачей", — заявила Леди Гага.
Фото: AP Photo / Chris Pizzello
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878144-b709ad48a167bcbc9268addb96671804
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...