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Крокодил уволок репортёра Financial Times, решившего сходить в туалет в джунглях

15 сентября 2017, 09:23

24-летний журналист Пол Макклейн приехал в Шри-Ланку отдыхать и позаниматься сёрфингом.

Полиция и военные в Шри-Ланке занимаются поисками 24-летнего журналиста Financial Times Пола Макклейна, которого во время отдыха утащил в джунгли крокодил, передает Life.ru.

Как сообщает Mirror, инцидент произошёл в заливе у лагуны, носящей название "Крокодиловая гора" (Crocodile Rock). Рептилия утащила Макклейна в тот момент, когда он решил отойти в туалет

В правоохранительных органах не скрывают, что считают журналиста погибшим. Последняя информация, которая поступала о Макклейне, гласит, что его видели "сильно размахивающим руками", после чего он внезапно исчез.

"Крокодиловая гора" расположена всего в нескольких метрах от популярного сёрфинга Слон-Рок на восточном побережье Шри-Ланки. Он известен большой популяцией крокодилов.

Фото: REUTERS/David Gray

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