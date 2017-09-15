Крокодил уволок репортёра Financial Times, решившего сходить в туалет в джунглях

Полиция и военные в Шри-Ланке занимаются поисками 24-летнего журналиста Financial Times Пола Макклейна, которого во время отдыха утащил в джунгли крокодил, передает Life.ru





Как сообщает Mirror, инцидент произошёл в заливе у лагуны, носящей название "Крокодиловая гора" (Crocodile Rock). Рептилия утащила Макклейна в тот момент, когда он решил отойти в туалет





В правоохранительных органах не скрывают, что считают журналиста погибшим. Последняя информация, которая поступала о Макклейне, гласит, что его видели "сильно размахивающим руками", после чего он внезапно исчез.





"Крокодиловая гора" расположена всего в нескольких метрах от популярного сёрфинга Слон-Рок на восточном побережье Шри-Ланки. Он известен большой популяцией крокодилов.



