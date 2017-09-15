Тохтару Тулешову переквалифицировали обвинение

По словам адвоката осужденного олигарха, вместо статьи 367 «Взятка» Тохтару Тулешову инкриминируют статью 250 «Злоупотребление полномочиями», передает TVK





«Тулешов не знал, с кем работала бухгалтер и что она делала. 20 сентября дело будет направлено эксперту для исследования представленных материалов», — пояснила Мархаба Жакупова.





Судебный процесс с участием Тохтара Тулешова и еще восьми лиц в качестве обвиняемых, начался 10 июля. Им инкриминировали несколько статей уголовного кодекса РК, в том числе дача взятки, уклонение от уплаты налогов, незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.





Ранее бухгалтер пивзавода и еще два фигуранта уголовного дела с участием Тулешова — Лукиных С.В., Аллакулиева О.В. и Мусаев М.Б. признались в совершении экономического и коррупционного преступлений и через адвокатов ходатайствовали о переквалификации уголовной статьи.





7 ноября 2016 приговор бизнесмену огласил военный суд. Ему огласили приговор за попытку государственного переворота и признали виновным в совершении 16 тяжких преступлений.

Т. Тулешову назначен 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В ходе разбирательства шымкентский предприниматель полностью признал свою вину.

Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходило 25 подсудимых.



