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Путин о встрече с Атамбаевым: Нам всегда есть о чем поговорить

15 сентября 2017, 09:41

Алмазбек Атамбаев заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет, — сказал Владимир Путин. — Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения».

Глава российского государства отметил рост товарооборота и позитивные подвижки практически по всем направлениям сотрудничества.

Алмазбек Атамбаев заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.

«Я помню, как во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали (может, это кому-то покажется мелким) водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается, — сказал он. — Хотелось бы мне как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, который мне остался».

Атамбаев сообщил, что до конца его президентских полномочий в декабре он планирует еще несколько раз встретиться с президентом России.

Фото: EADaily

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