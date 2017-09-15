Путин о встрече с Атамбаевым: Нам всегда есть о чем поговорить
15 сентября 2017, 09:41
Алмазбек Атамбаев заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет, — сказал Владимир Путин. — Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения».
Глава российского государства отметил рост товарооборота и позитивные подвижки практически по всем направлениям сотрудничества.
Алмазбек Атамбаев заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы.
«Я помню, как во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали (может, это кому-то покажется мелким) водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается, — сказал он. — Хотелось бы мне как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, который мне остался».
Атамбаев сообщил, что до конца его президентских полномочий в декабре он планирует еще несколько раз встретиться с президентом России.
Фото: EADaily
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