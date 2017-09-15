Международно-правовое сотрудничество судов Республики Казахстан с судами иностранных государств

Правовой базой международно-правового сотрудничество судов являются: международные договора, ратифицированные Республикой Казахстан; нормы гражданского процессуального законодательства, содержащейся в разделе 4 «Международный процесс» Гражданского процессуального кодекса РК; нормы гражданского права, подлежащие применению к гражданско - правовым отношениям, осложненные иностранным элементом, содержащейся в разделе 7 «Международное частное права» Гражданского кодекса РК; Нормативное постановление Верховного Суда РК № 1 от 10 июля 2008 года «О применении норм международных договоров Республики Казахстан ».

Суды Республики Казахстан оказывают правовую помощь в объеме, который предусматривается законодательством и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Оказание правовой помощи включает вручение и пересылку извещений, других документов, а также выполнение иных процессуальных действий, в частности, заслушивание сторон, свидетелей, проведение экспертизы, осмотра на месте, другие процессуальные действия, выполнение которых в рамках оказания правовой помощи предусмотрено законодательством или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

При отсутствии международного договора взаимодействие с компетентными органами других государств осуществляется на основании принципа взаимности, предусмотренного в международном праве, и по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Суды могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В тех случаях, когда заключенным Республикой Казахстан международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Республики Казахстан, применяются правила международного договора.

Суды Республики Казахстан исполняют переданные им в порядке, предусмотренном законом или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, либо на основе взаимности поручения иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий.

Правила передачи и исполнения судебных поручений иностранных судов регулируются соответствующими международными договорами, общее количество их которых насчитывает более 20-и, среди них, которые наиболее чаще применяются в практике судов:-Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, с изменениями от 28 марта 1997 года, ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года № 2055-XII, вступила в силу 19 мая 1994 года;-Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ратифицирована Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 531-II, вступила в силу 27 апреля 2004 года; -Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 года), ратифицировано Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1502-XII, вступило в силу 20 апреля 1994 года.

Для оказания практической помощи местным и другим судам, а также канцеляриям областных и приравненных к ним судов в работе, связанной с оказанием правовой помощи по судебным делам, Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан было разработано Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Руководителя №302 от 16 июня 2015 года.

Кроме того, приказом руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) от 11 мая 2016 года утверждена Инструкция об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств.

Указанными ведомственными документами конкретно детализировано порядок оказания судами Республики Казахстан правовой помощи и порядок обращения за правовой помощи к судам иностранных государств, в сфере международного правового сотрудничества.

Вместе с тем, в целях оказания надлежащей и оперативной правовой помощи, с учетом, предусмотренных законодательством Республики Казахстан сроков рассмотрения по уголовным и гражданским делам, необходимо усовершенствовать законодательство в этом вопросе, а именно решить вопрос о возможности обращения судов Республики Казахстан непосредственно в посольство, в компетентный орган или непосредственно в суды запрашиваемых государств с уведомлением Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).

Это бы послужило бы повышению авторитета и престижа системы правосудия Республики Казахстан в международном правовом поле, стабильности репутации судов Республики Казахстан, поскольку именно оперативное разрешение вопроса оказания правовой помощи свидетельствует о наличие взаимного уважения государств друг другу, неукоснительного исполнения законов, соглашений и надлежащего исполнения обязательств на высоком международном уровне.

Судья суда города Астаны Манабаева М.А. / сентябрь 2017 года