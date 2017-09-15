Годовалых близнецов, найденных мертвыми в холодильнике, похоронят в Ташкенте
15 сентября 2017, 09:53
Дедушка - отец подозреваемого, намерен забрать себе старшего внука.
Тела близнецов, найденных в холодильнике на съёмной квартире в Алматы, заберёт их дедушка. Детей похоронят в Ташкенте, сообщает informburo.kz.
У квартиры, где были найдены мертвые дети, дурная слава.
"Эта квартира №35 – злачное место. Днём тут ходят туда-сюда проститутки, их сутенёры, клиенты. Был случай: в этой блат-хате очередные клиенты не задёрнули шторы, и когда они занимались сексом, наши дети смотрели на это с соседнего балкона. Два года назад квартиру выкупила женщина из Шымкента, потом сдала её в субаренду другим людям. С тех пор начался весь этот ужас. У нас в подъезде все собственники, и только 35-ю и 37-ю квартиры сдают. Много раз обращались к участковому, но толку нет", – рассказывают соседи.
Родители положили тела близнецов в холодильник, чтобы скрыть преступление. Они подключили его к розетке, не подозревая, что в агрегате нет фриона – морозить он не мог, поэтому тела вскоре стали разлагаться. Уходя со съёмной квартиры, Алла впопыхах забыла там свой мобильный телефон, он-то и стал первой зацепкой для прибывших оперативников.
Алла Волченко прописана в одной из трёхэтажек Турксибского района. Хозяин квартиры по имени Виталий – друг Эмиля и Аллы. Он приютил у себя семью с тремя детьми, сделал это мужчина по просьбе главы семейства. Алле нужно было где-то зарегистрироваться, чтобы оформить социальные пособия на детей. По словам работников полиции, о матери погибших детей толком ничего не известно: она из Алматы, у неё нет родителей, и вероятно, большую часть жизни она скиталась по квартирам, не имея прописки.
Соседи почти не видели родителей – только слышали детский плач. Алла и Эмиль были нелюдимы и ни с кем не общались. По словам Виталия, они работали официантами в ресторане неподалёку от дома.
Виталий, к слову, был последним, кто видел близнецов живыми. По версии следствия, чтобы задушить малышей, Эмиль арендовал частный дом. Другу же он сказал, что отвёз детей к родителям в Ташкент, Алла во всём поддерживала мужа и не обратилась в полицию.
Коллега и давняя приятельница арестованного Эмиля Юлия знакома с ним несколько лет. Они вместе работали полтора года официантами в одном из кафе Ташкента. Юлия увидела в соцсетях фото мальчика, в котором сразу узнала Равиля, старшего сына своего коллеги.
"Я начала распутывать этот клубок и ужаснулась, когда поняла, что произошло. Сразу побежала домой к матери Эмиля, но там меня послали куда подальше. Эмиль как-то рассказывал, что у него давний конфликт с матерью, они почти не общались, ей безразлична судьба сына. Отец с матерью в разводе, Эмиль всегда жил у отца. Удалось связаться с отцом, по телефону не стала сообщать ему страшную новость, пригласила встретиться. И вот, час назад, мы ему сообщили о том, что произошло, мужчина в глубочайшем шоке, он отказывался верить в это", – рассказала девушка в интервью informburo.kz.
Эмиля она характеризует как отца, который ради детей работал сутки напролёт, брал дополнительные смены, чтобы обеспечить семью всем необходимым. По словам Юлии, он был не способен даже на оскорбления, не то что на рукоприкладство.
С Аллой Эмиль познакомился в Алматы, когда приехал на заработки. Молодые люди работали в одном кафе официантами, и их отношения начались именно на работе. Старший сын Равиль родился в Казахстане. Когда стало трудно жить, отец семейства принял решение вернуться в родной Ташкент.
"В Узбекистане у них родились близнецы. Одного сына он назвал в честь отца Салаватом, другого – Ринатом. Эмиль постоянно возился с малышами, гулял с ними, приезжали ко мне в гости. Бывало, он приходил на работу сонный, я спрашивала, что случилось. Он отвечал: "Да ребятишки болеют, возился с ними, кормил, укладывал спать". По характеру Эмиль общительный, никогда не конфликтовал с коллегами, он знал свою работу, был пунктуален. Что касается алкоголя, то он выпивал в меру, как и все. Речь о запоях не шла вообще, так как он работал каждый день, причём допоздна, это специфика таких заведений. Никаких странностей за ним мы не замечали, то есть с психикой у него было всё в порядке", – подытожила Юлия.
Informburo.kz удалось поговорить с отцом главного подозреваемого. За час до этого Салават Гильмутдинов узнал о случившемся. С сыном он виделся 10 дней назад: 4 сентября Эмиль приезжал в родной Ташкент в дом к отцу, чтобы забрать оставшиеся после переезда вещи. Он погостил один день и на следующие сутки уехал в Алматы к семье.
По словам отца, Эмиль и Алла не регистрировали свои отношения, дети были записаны под фамилией Гильмутдинова. У Салавата есть своя версия происшедшего: мужчина уверен, что его сына подставила гражданская жена. Психические отклонения у Эмиля собеседник также опровергает.
"Какой бы пьяный не был, он такое не мог сотворить. Это могла сделать только Алла, а он как добросердечный взял всю вину на себя. В 2009 году он целых 12 месяцев работал в России, по работе проходил всех врачей, проверялся в психдиспансере – всё было нормально, отклонений никаких не выявили. За эти годы никаких приводов в полицию у него не было, я в своём сыне уверен", – заключил отец подозреваемого.
14 сентября Турксибский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Аллы Волченко и Эмиля Гильмутдинова. Ближайшие два месяца задержанные проведут под стражей. После их судьбу решит суд.
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