Годовалых близнецов, найденных мертвыми в холодильнике, похоронят в Ташкенте

Тела близнецов, найденных в холодильнике на съёмной квартире в Алматы, заберёт их дедушка. Детей похоронят в Ташкенте,

Родители положили тела близнецов в холодильник, чтобы скрыть преступление. Они подключили его к розетке, не подозревая, что в агрегате нет фриона – морозить он не мог, поэтому тела вскоре стали разлагаться. Уходя со съёмной квартиры, Алла впопыхах забыла там свой мобильный телефон, он-то и стал первой зацепкой для прибывших оперативников.

Алла Волченко прописана в одной из трёхэтажек Турксибского района. Хозяин квартиры по имени Виталий – друг Эмиля и Аллы. Он приютил у себя семью с тремя детьми, сделал это мужчина по просьбе главы семейства. Алле нужно было где-то зарегистрироваться, чтобы оформить социальные пособия на детей. По словам работников полиции, о матери погибших детей толком ничего не известно: она из Алматы, у неё нет родителей, и вероятно, большую часть жизни она скиталась по квартирам, не имея прописки.

Соседи почти не видели родителей – только слышали детский плач. Алла и Эмиль были нелюдимы и ни с кем не общались. По словам Виталия, они работали официантами в ресторане неподалёку от дома.

Виталий, к слову, был последним, кто видел близнецов живыми. По версии следствия, чтобы задушить малышей, Эмиль арендовал частный дом. Другу же он сказал, что отвёз детей к родителям в Ташкент, Алла во всём поддерживала мужа и не обратилась в полицию.





Коллега и давняя приятельница арестованного Эмиля Юлия знакома с ним несколько лет. Они вместе работали полтора года официантами в одном из кафе Ташкента. Юлия увидела в соцсетях фото мальчика, в котором сразу узнала Равиля, старшего сына своего коллеги.





"Я начала распутывать этот клубок и ужаснулась, когда поняла, что произошло. Сразу побежала домой к матери Эмиля, но там меня послали куда подальше. Эмиль как-то рассказывал, что у него давний конфликт с матерью, они почти не общались, ей безразлична судьба сына. Отец с матерью в разводе, Эмиль всегда жил у отца. Удалось связаться с отцом, по телефону не стала сообщать ему страшную новость, пригласила встретиться. И вот, час назад, мы ему сообщили о том, что произошло, мужчина в глубочайшем шоке, он отказывался верить в это", – рассказала девушка в интервью informburo.kz.

Эмиля она характеризует как отца, который ради детей работал сутки напролёт, брал дополнительные смены, чтобы обеспечить семью всем необходимым. По словам Юлии, он был не способен даже на оскорбления, не то что на рукоприкладство.





С Аллой Эмиль познакомился в Алматы, когда приехал на заработки. Молодые люди работали в одном кафе официантами, и их отношения начались именно на работе. Старший сын Равиль родился в Казахстане. Когда стало трудно жить, отец семейства принял решение вернуться в родной Ташкент.