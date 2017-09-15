В Таразе шесть преступников сбежали из колонии-поселения

Оказалось, заключенные пропали из колонии в разное время. Кто-то отсутствует уже год (!), а кого-то не досчитались всего две недели назад.

В Таразе шесть зэков сбежали из колонии-поселения. В бега пустились карманники, мошенники и хулиганы, есть даже рецидивист. Все они уроженцы Алматинской области. Именно там в первую очередь руководство спецучреждения самостоятельно пыталось искать беглецов. Но попытки не увенчались успехом, передает телеканал передает телеканал КТК





Оказалось, заключенные пропали из колонии в разное время. Кто-то отсутствует уже год (!), а кого-то не досчитались всего две недели назад. У двоих и вовсе сроки подходили к концу.





План побега один – утром ушли на работу, назад уже не вернулись.





«Чего зэкам не хватало – непонятно», говорит руководство. Свои сроки они отбывают вполне вольготно: их кормят, одевают, дают работу, платят зарплату и даже отпускают в город на выходные. Зато теперь некоторым из сбежавших грозят сроки куда серьезней.





Толен Бузауов, и.о. руководителя колонии-поселения 158/5 Жамбылской области:





- Сейчас они находятся на воле, опасны они или нет, точно не можем сказать. Потому что до этого они отбывали сроки наказания. Они преступники.



