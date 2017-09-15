Некоторые суждения по проекту Закона Казахстана

«Об адвокатской деятельности и правовой помощи»

(сентябрь 2017 года)

Первое впечатление после прочтения проекта Закона - отсутствие четких правовых понятий и смешение правовых категорий, которые фактически размывают институт адвокатуры и подменяют его институтом юридических консультантов, включают в адвокатскую деятельность как деятельность процессуальных поверенных (процессуальных представителей), так и деятельность иных многочисленных лиц, которые критериям такой деятельности не соответствуют.

Если государство провозгласило идею построения правового государства, которое может успешно развиваться только на основе совершенствования механизмов судебной защиты прав, свобод человека и гарантируемых законом интересов юридических лиц, то институт адвокатуры должен развиваться, укрепляться, модернизироваться. При этом имеющиеся в этом институте профессиональные недостатки конкретных адвокатов должны устраняться на системной основе. Закон обязан ограничивать допускаемые отдельными государственными служащими и сотрудниками правоохранительных органов нарушения, а правовым способом такого ограничения является прежде всего адвокатская деятельность.

Под юридической помощью понимается адвокатская деятельность и предоставление юридических услуг (пп 2) ст. 1 проекта).

Под юридической помощью понимается прежде всего профессиональная деятельность адвокатов по процессуальному представительству интересов физически или юридических лиц в судопроизводстве, в содействии, правовой поддержке и помощи в возникшем деликтном или спорном материально-правовом отношении. Такая помощь выражается в предоставлении устных или письменных консультаций по вопросам спорного правоотношения, а не просто в получении правовой информации или в совершении технических действий по констатации юридического факта. Юридическая помощь предоставляется путем составления исковых заявлений в суд или жалоб в соответствующие государственные органы в целях восстановления нарушенных прав во внесудебном порядке. Такая помощь предоставляется путем сбора доказательств и проведения адвокатского расследования. Такая помощь предоставляется в гражданском, уголовном или административном процессе не только при исследовании обстоятельств в судебном заседании, но и при написании жалоб на судебные акты.

Оказываемая адвокатами юридическая помощь является многоаспектной, но отличается от иной юридической помощи специальными правовыми механизмами, основанными на независимости адвокатов, отсутствии аффилированности, защищенности самих адвокатов от противоправного воздействия на них.

Изложенное в проекте понятие «правовое информирование» не может относиться к юридической помощи, является правовой услугой по ознакомлению лица с содержанием правовых актов.

Правовое консультирование не может включать действия по составлению жалоб, заявлений, ходатайств, поскольку характер указанных действий означает предоставление лица правовой помощи в возникшем спорном (конфликтном) материально-правовом отношении, для разрешения которого требуется юрисдикция суда или иного уполномоченного государственного органа.

Понятие гарантированной государством юридической помощи нуждается в доработке с учетом юридической техники. Такая помощь может предоставляться только физическим лицам, не могущим в предусмотренных законом случаях оплатить участие адвоката. Но оплата труда адвоката по оказанию юридической помощи производится из республиканского бюджета, такие расходы бюджета относятся к судебным издержкам, которые в установленном Налоговым кодексом и процессуальными кодексами порядке могут взыскиваться в республиканский бюджет.

В проект Закона вводится фигура юридического консультанта, под которым понимается лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь, в том числе предоставляющее юридические услуги. Но под консультантом понимается специалист, дающий советы, и не более того.

Фактически подменой понятий объединяется процессуальная деятельность адвоката и профессиональная деятельность коммерческого юриста.

Такое сравнение нисколько не умаляет деятельность коммерческого юриста, однако адвокатская деятельность основана на оказании правовой помощи другим лицам, материально-правовые отношения которых рассматриваются и разрешаются в судопроизводстве.

Деятельность коммерческого юриста проистекает в условиях правового обеспечения гражданского оборота и, в некоторых случаях, участии в процессе при рассмотрении материально-правовых отношений, в которых участвует юридическое лицо.

Весьма многообещающе звучит компетенция центрального исполнительного органа, в которую включен контроль за качество юридической помощи населению. Но при этом делаются общие ссылки на никому не ведомые высокие стандарты качества юридической помощи.

Я не говорю о том, что в коллегии адвокатом как самостоятельном саморегулируемом некоммерческом объединении адвокатов создается дисциплинарная коллегия, в состав которой включаются 6 адвокатов, 3 представителя Министерства юстиции и 2 судьи в отставке. Это весьма колоритный состав дисциплинарной коллегии адвокатов.

Предусмотрено, что лицензиар продает в суд иск о лишении адвоката лицензии в случае трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктом 9) пункта 2 статьи 44 Закона. (пп. 5) п. 3 ст. 45 Закона). Но вся прелесть данной нормы состоит в том, что в Законе не прописаны критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи, высокие стандарты правовой помощи.

Редакция п. 3 ст. 46 проекта Закона с точки зрения юридической техники нуждается в уточнении. Гарантированная государством юридическая помощь оказывается из республиканского бюджета, а не «за счет возмещения бюджетных средств».

Роль и полномочия уполномоченного государственного органа в проекте Закона настолько урезают независимость адвокатуры с одновременным приравниванием к адвокатуре палаты юридических консультантов, что было бы весьма разумно проработать такую схему взаимодействия и компетенции субъектов, оказывающих юридическую помощь и юридические услуги:

1) самостоятельная самоокупаемая коллегия адвокатов или несколько коллегий адвокатов в одной административно-территориальной единице, которые образуются имеющими лицензию на право осуществления адвокатской деятельности юристами, которые осуществляют адвокатскую деятельность по процессуальному представительству в досудебном и судебном судопроизводстве интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, истца, ответчика, третьего лица на платной основе в рамках заключенных адвокатских поручений.

В такой коллегии было бы желательно предусмотреть поэтапный письменный отчет адвоката перед подзащитным, доверителем о том, что сделано по реализации правовой позиции по принятому поручению на оказание правовой помощи. Это будет способом контроля со стороны доверителя за добросовестностью профессиональной деятельности адвоката и основанием для досрочного расторжения с адвокатом поручения. Одновременно может вводиться правило: оплата гонорара по объему выполненного поручения, а также возврат адвокатом полностью или частично полученного гонорара, в том числе гонорара успеха, который не достигнут;

2) государственные коллегии адвокатов, деятельностью которых руководят территориальные органы юстиции и членами которых являются имеющие лицензию на осуществление адвокатской деятельности юристы, юридические консультанты палаты юридических консультантов, коммерческие юристы, нотариусы, судебные исполнители и другие юристы, которые оказывают юридическую помощь в гражданском, уголовном или административном производствах исключительно за счет средств республиканского бюджета.

В государственной коллегии адвокатов территориальный орган юстиции будет иметь возможность осуществлять контроль за списанием адвокату сумм оплаты из республиканского бюджета;

3) палата юридических консультантов, членами которой являются юридические консультанты коммерческих юридических лиц, представляющие интересы этих лиц в гражданском, уголовном, административном производствах на основании доверенности, выданной работодателем.

Четкая предлагаемая структура организаций, члены которой оказывают юридическую помощь в качестве частных адвокатов, государственных адвокатом и юридических консультантов, позволить гарантировать амбиции каждого юриста и сохранить институт адвокатуры.

Другой вопрос, что имеется настоятельная необходимость в модернизации института адвокатуры с учетом модернизации деятельности правоохранительных органов и судов, усиления принципов независимости и состязательности процесса, повышения уровня профессиональной подготовки кадров всей системы правоохранительных и правоприменительных органов, реального обеспечения законности и восстановления нарушенных прав, свобод, охраняемых законом интересов.

Не разрушая институт адвокатуры могут быть предложены и другие варианты предоставления правовой помощи, в том числе и гарантированной государством юридической помощи с ее оплатой государственным адвокатам из республиканского бюджета.

Следует учитывать, что Министерством юстиции подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» (сентябрь 2017 года), в котором в ряд законов предлагается внести изменения, исходя из положений анализируемого закона.

Представляется, что с учетом значимости института адвокатуры в правовой системе Казахстана было бы весьма предпочтительно проведение системы мероприятий по взаимному учету мнений адвокатского сообщества и разработчиков проекта Закона с целью достижения консенсуса, учета мнений, выработки согласованного проекта закона. Пока создается впечатление, может быть и ошибочное, что разработчики проекта закона не слышат и не слушают доводы тех, кто на практике будет обеспечивать состязательность процессов, законность, справедливость и доверие к правоохранительной, судебной деятельности органов власти.

Николай Мамонтов,

судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке