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10 тысяч павлодарских школьников сыграли в казахскую интеллектуальную игру

15 сентября 2017, 10:00

В учебных заведения области насчитывается 316 секций тогызкумалака, где занимаются 4600 школьников.

Флешмоб в рамках направления «Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру», призывающий детей выбирать национальные игры, сегодня одновременно стартовал во 400 школах Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.

В тогызкумалак сразились около 10 тысяч учеников разных возрастов.

По словам главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного образования регионального управления образования Жанар Таджиковой, в учебных заведения области насчитывается 316 секций тогызкумалака, где занимаются 4600 школьников.

- Основными задачами проведения флеш-моба стали сохранение и приумножене духовно-культурных ценностей казахского народа, укрепление патриотизма, формирование национального бренда казахской культуры, - рассказала Жанар Таджикова. – В области активными темпами ведутся работы по пропаганде национальных игр. Например, на протяжении всего лета проводили акцию по асык ату. В будущем планируем провести семинары среди учителей на тему, как правильно заинтересовать учеников игре асык ату.

Одна из школ, активно принявших участие в флеш-мобе, - СОШ №22 имени Бауыржана Момышулы.

- Кружок по тогызкумалаку впервые у нас открылся в 1999 году, - рассказал агентству учитель физкультуры с 27 летним стажем Максут Нурахметов. – Сейчас этим национальным видом спорта увлекаются 18 ребят. Одна из наших известных выпускниц - Роза Райымбекова стала чемпионом страны и Азии по тогызкумалаку.

Абзал Кабдраш.

Фото: pavlodarnews.kz.

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