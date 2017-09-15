В Казахстане сайгаков пометят ошейниками спутникового слежения
15 сентября 2017, 10:41
Основная цель телеметрии - изучение передвижения сайгаков.
В течение месяца Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия при поддержке Каспийского трубопроводного консорциума будет проводить отлов и спутниковое мечение сайгаков уральской и устюртской популяций на территории Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня ассоциация в ходе пресс-тура показывает процесс отлова и мечению сайги в Коргалжынском районе Акмолинской области.
Как рассказали в ассоциации, планируется установить 30 новых ошейников с передатчиками модели Sirtrack/Lotek со спутниковой системой «Globalstar» и «Iridium», которые через 2-2,5 года автоматически размыкаются, после чего возможно их повторное использование.
Кроме того, Iridium Collar G5C 175E (Solar Assist - Sirtrack) является первым в мире ошейником, который получает часть энергии для работы от солнечных панелей.
Основная цель телеметрии - изучение передвижения сайгаков, а также усиление эффективности охраны и планирования развития сети особо охраняемых природных территорий в ареале уральской и устюртской популяций сайгака.
Помимо установки спутниковых ошейников, у животных будут взяты пробы крови для продолжения работ по изучению болезней сайгаков. Спутниковое мечение сайгаков в Казахстане ведется с 2009 года. За это время было установлено 117 передатчиков во всех трех популяциях. На сегодняшний день поступают сигналы из 6 ошейников.
Дамир Байманов
Фото с сайта chronicle.kz
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