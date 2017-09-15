Более 14 млрд тенге возвращено в госказну с начала 2017 года

Об этом сообщил заместитель директора Департамента государственных доходов по Астане Данияр Алиев.

В Службе экономических расследований отчитались о результатах работы за 8 месяцев текущего года, сообщает сообщает Kazpravda.kz





"За отчетный период обеспечено возмещение причиненного ущерба государству на сумму всего 14,5 миллиарда тенге, из них: по оконченным уголовным делам – 8,6 миллиарда тенге, арестовано имущества на сумму 5,7 миллиарда тенге. Оперативным путем выявлено 128 правонарушения, из них тяжких 33 правонарушений или 25,7%", – привел данные в ходе брифинга заместитель директора Департамента государственных доходов по Астане Данияр Алиев.





По его информации, завершено производство резонансных уголовных дел.





"Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Орал-Дизайн-Стройсервис" К.Х. по факту хищения денег инвесторов – 896 человек, сумма причиненного ущерба составила 2 миллиарда тенге, арестовано имущество на сумму 5,7 миллиарда тенге. Приговором суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 23 июня 2017 года Жумабеков К.Ж. осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданки Кыргызской Республики Султановой Н.А., прибывшей 26 февраля 2017 года в международный аэропорт Астаны рейсом сообщением "Стамбул-Астана", у которой были изъяты ювелирные изделия общим весом 32,5 килограмма, ввезенные ею контрабандным путем на территорию Казахстана помимо таможенного контроля, изъятые ювелирные изделия стоимостью 380 миллионов тенге, обращены в доход государства", – уточнил представитель СЭР.





В ходе досудебного расследования директор ТОО "SBG" гражданин Иордании Сухеймат возместил ущерб в размере 400 млн тенге, причиненного от уклонения от уплаты налогов.





"Окончено производством досудебное расследование по факту преднамеренного банкротства юридического лица, сумма причиненного ущерба в размере более 4,6 миллиарда тенге в период процедуры банкротства возвращена на баланс АО. Выявлены 2 факта создания и участия в ОПГ путем создания ряда лжепредприятий, осуществлявших выписку и незаконную реализацию фиктивных счетов-фактур и других бухгалтерских документов без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сумма причиненного ущерба государству составила 149,2 миллиона тенге", – рассказал Алиев.





Кроме этого, из незаконного оборота было изъято 322 игровых терминала, 1 рулетка, 66 процессоров и мониторов, а также более 9 млн тенге.





"В соответствии с вступившими приговорами судов по 4 уголовным делам, 24 августа 2017 года при содействии акимата Астаны на полигоне по приему отходов было уничтожено 105 игровых автоматов", – добавил Алиев.





Айнур Курамысова