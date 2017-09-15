В полиции раскрыли подробности ночного инцидента в Актау
15 сентября 2017, 10:47
Оружие в ходе конфликта не применялось.
В ДВД Мангистауской области сообщили подробности ночного инцидента в Актау, передает Zakon.kz.
Сотрудниками криминальной полиции был задержан 46-летний мужчина, у которого изъяли учебную гранату.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.287 ч.2 УК РК - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ведется досудебное расследование.
По данным полиции, оружие в ходе конфликта не применялось, и выстрелов не было.
Напомним, минувшей ночью в Актау полицейскими была перекрыта дорога между двумя микрорайонами. Очевидцы сообщали о драке и о том, что они слышали стрельбу. Также видели одного мужчину, лежащего на земле.
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