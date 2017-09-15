Расширить сокращенное производство по адмправонарушениям предложил Минюст

Министерство юстиции предлагает расширить применение института сокращенного производства по административным правонарушениям. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина, представляя проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Предлагается институт сокращенного производства применять в отношении должностных и юридических лиц, а также по правонарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Вы знаете, это новый институт, был введен в Кодекс об адмправонарушениях в новой редакции. И согласно его нормам, в течение 7 дней, если лицо было физическое, причем лицо было согласно с наложенным административным взысканием, имело возможность оплатить сумму штрафа в половинном размере от установленного санкцией соответствующей статьи КоАП. Теперь мы предлагаем круг этот расширить и распространить этот институт, помимо физических лиц, еще и на других субъектов. Таким образом, данный институт распространяет свое действие дополнительно на 673 состава, предусмотренных КоАП», - сказал З.Баймолдина.





Вице-министр также сообщила, что часть 2 статьи 810 КоАП запрещает применять сокращенное производства по делам об адмправонарушениях в случаях, когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания. То есть, например, санкция предусматривает штраф либо предупреждение, либо иное взыскание. В этом случае, автоматически, институт сокращенного производства не применяется. В связи с этим, предлагается изменить эту норму и распространить возможность применения сокращенного производства и на те случаи, когда санкция статьи предусматривает альтернативные виды взыскания.





Мейрамбек Байгарин