В Астане разбирают амфитеатр, который Есимов назвал «единственным в мире»

В Астане разбирают ряд объектов на территории выставки ЭКСПО-2017, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





В частности, разбирается амфитеатр, в котором проходили большие концерты в рамках выставки. Ранее председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов назвал сцену амфитеатра уникальной.





«Даже фонтаны, малые архитектурные формы, представленные на территории выставки, неповторимы и технологичны. То есть все задумано, чтобы показать энергоэффективные технологии, способные улучшить жизнь человека. Каждый неповторимый культурный объект - конгресс-центр, холл энергии, амфитеатр, сцена национального дня. Сейчас мы находимся в амфитеатре, его сцена тоже уникальна, поскольку 23 метра высотой, более 100 - в ширину, 30 - в глубину. И, как мне говорили, что она единственная. Может быть и так - единственная в мире. И так можно сказать о каждом объекте выставки», - отметил он.





Как рассказали в медиацентре, также разберут павильон Цирка дю Солей и Сцену национального дня.





Вчера Глава государства Нурсултан Назарбаев подробно рассказал о судьбе павильонов прошедшей в Астане выставки. По его словам, на месте ЭКСПО появится Международный финансовый центр «Астана», Центр «зеленых технологий», парк IT-стартапов, специальные комплексы для обучения и развития детей. По таким направлениям деятельности будет продолжена работа на месте ЭКСПО, обратил внимание Нурсултан Назарбаев. «Так что, ничего не пропадет», - Президент.





Дамир Байманов