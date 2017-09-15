В Британии в возрасте 32 лет умер самый старый кот планеты
15 сентября 2017, 11:11
Долгожитель испытывал проблемы с дыханием, а смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
В Британии умер самый старый кот планеты по имени Натмег. Ему было 32 года, или 144 года по "человеческому счету". Долгожитель испытывал проблемы с дыханием, а смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
Хозяева кота, Лиз и Ян Финлей, нашли его в своем саду в 1990 году. Они отвезли животное к ветеринару, который определил, что найденышу пять лет. С тех пор Натмег жил с семьей, пишет Mirror. Финлеи считают, что секрет долгожительства Натмега прост: "Он не считал себя нашим котом, он считал нас своими людьми". Хозяева признаются, что шокированы и опустошены после смерти любимца.
Обычно домашние кошки живут около 15 лет.
Самым старым котом, когда-либо попадавшим в людские рейтинги, признан Крим Пафф, проживший 38 лет и 3 дня. Он родился 3 августа 1967 года и умер 6 августа 2005 года. Этот кот жил в американском Остине, штат Техас, вместе со своим хозяином Джейком Перри.
Фото: mirror.co.uk
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