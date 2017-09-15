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Метеорологи сообщили об ослабевании урагана "Макс" на территории Мексики

15 сентября 2017, 11:23

Ранее сообщалось, что скорость ветра урагана достигала порядка 130 километров в час (около 36 метров в секунду).

Ураган "Макс" стремительно ослабевает по мере достижения территории южных мексиканских штатов, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у мексиканского побережья сформировался тропический шторм "Макс", который затем усилился до уровня урагана. Как информирует Национальный центр США по предупреждению ураганов, сейчас "Макс" находится в восточной части штата Герреро. Сообщается, что ожидаются сильные дожди и наводнения в штатах Герреро и Оахака. Скорость ветра урагана достигала порядка 130 километров в час (около 36 метров в секунду), это соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, помогающей оценить потенциальные разрушения от ураганов.

Фото: © REUTERS / National Weather Service National Hurricane Center

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