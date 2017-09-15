Де ла Хойя: Альварес заработает не менее $ 50 млн на бою с Головкиным
15 сентября 2017, 11:23
Напомним, бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединок с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным принесёт Саулю Альваресу как минимум $ 50 млн.
«Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы ещё не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе pay-per-view пробью потолок. Билеты на бой были распроданы за восемь дней. Без сомнений, Канело заработает не менее $ 50 млн. Получит кучу денег», — приводит слова де ла Хойи Boxing News 24.
Напомним, бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Фото Golden Boy Promotions©
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