Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске
15 сентября 2017, 11:33
Мужчина до сих пор не попался в руки сотрудникам правоохранительных органов Северного Уэльса.
31-летний преступник Мартин Тейт (Martin Tate) из Карнарвона поиздевался над полицией Северного Уэльса под объявлением о своем розыске. Пост с фотографией мужчины был опубликован в Facebook-аккаунте North Wales Police, сообщает Lenta.ru.
По словам администрации полицейского аккаунта, Тейт разыскивается за вооруженное нападение. «Позвоните нам по номеру 101 или сообщите в Twitter», — говорится в публикации.
Через некоторое время в комментарии под постом пришел сам Тейт который принялся троллить полицейских. «Ха, придурки не могут поймать меня. Теперь ясно, кто смеется последним», — позлорадствовал он.
Мужчина даже опубликовал в Facebook фотографию, на которой отдыхает в обществе еще одного преступника. «Два мужика в розыске, ха-ха, и нам все еще плевать на это», — отметил Тейт под снимком.
Несмотря на выпады преступника, полицейские не пали духом и с достоинством ответили злоумышленнику. «Ты можешь бежать, Мартин, но тебе не удастся спрятаться», — уверенно заявили они.
Тем не менее, Тейт до сих пор так и не попался в руки сотрудникам правоохранительных органов Северного Уэльса, передает Mashable.
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