Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске

31-летний преступник Мартин Тейт (Martin Tate) из Карнарвона поиздевался над полицией Северного Уэльса под объявлением о своем розыске. Пост с фотографией мужчины был опубликован в Facebook-аккаунте North Wales Police

По словам администрации полицейского аккаунта, Тейт разыскивается за вооруженное нападение. «Позвоните нам по номеру 101 или сообщите в Twitter», — говорится в публикации.





Через некоторое время в комментарии под постом пришел сам Тейт который принялся троллить полицейских. «Ха, придурки не могут поймать меня. Теперь ясно, кто смеется последним», — позлорадствовал он.





Мужчина даже опубликовал в Facebook фотографию, на которой отдыхает в обществе еще одного преступника. «Два мужика в розыске, ха-ха, и нам все еще плевать на это», — отметил Тейт под снимком.