Декриминализация статьи не приводит к освобождению осужденных

Радости предпринимателей не было конца, когда все государственные органы объявили и затем внесли изменения в действующее законодательство РК меры по декриминализации статьи за лжепредпринимательство, ст. 215 УК РК.

Всем казалось, что осужденные по этой статье тут-же начнут выходить на свободу, на радость своих близких и друзей. Но применение декриминализации ст. 215 УК РК, в судебной практике столкнулось, как корабль с айсбергом, со ст. 262 УК РК, которой определён такой состав, как создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них.

У предпринимателей, как правило, нет специалистов в области уголовного права и процесса, возникают вопросы! Почему, при освобождении от наказания по ст. 215 УК РК, в связи с её декриминализацией, не освобождают от наказания по ст. 262 УК РК? Ведь если основное деяние, лжепредпринимательство, уже не считается преступлением, то как может считаться преступлением созданием группы для лжепредпринимательства!?

Праведный гнев народа по этому вопросу сразу направляется к судам, которые принимают подобные решения, пример которого приведён:

Но суды осуществляют правосудие по нормам УК и УПК РК, которые принял законодатель. Поэтому претензии к судам будут не правомерны!

Необходимо, что законодательные органы РК обратили на это внимание и исправили данную недоработку. Иначе, идея по декриминализации превращается в Пшик!