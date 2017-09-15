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В Шымкенте многодетная мать представлялась сотрудником полиции

15 сентября 2017, 11:59

Установлена причастность задержанной к 4 фактам мошенничества на общую сумму полмиллиона тенге.

В Шымкенте полицейские задержали 36-летнюю мошенницу в полицейской форме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

13 сентября в УВД Шымкента с заявлениями обратились несколько потерпевших. Они сообщили, что некая женщина, представившись сотрудником органов внутренних дел, под предлогом оказания помощи в оформлении документов и трудоустройстве, обманным путем завладела их деньгами.

Одна из потерпевших, 53-летняя женщина, сообщила о том, что аферистка, представившись сотрудником полиции, вошла к ней в доверие, обещала помощь в постановке на учет в качестве инвалида. После чего мошенница, предоставив ей «липовую» справку, взяла у нее 100 тысяч тенге и исчезла.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УВД Шымкента задержали подозреваемую, 1981 г.р., местную жительницу, ранее судимую. Как пояснила задержанная, она мать шестерых детей и совершила неоднократное мошенничество из-за финансовых трудностей", - сообщили в полиции.



При обыске на съемной квартире подозреваемой полицейские обнаружили обмундирование сотрудника ОВД в звании «лейтенанта полиции» и другие вещественные доказательства.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанной к 4 фактам мошенничества на общую сумму полмиллиона тенге. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование.



Полицейские г. Шымкента просят всех, кто стал жертвой мошенничества со стороны 36-летней «лжеполицейской», обращаться в УВД Шымкента по телефону «102».



Фото: пресс-служба ДВД ЮКО.

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