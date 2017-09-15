Фанаты устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы
15 сентября 2017, 12:07
Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену.
Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом», сообщает Lenta.ru.
20,000+ #Koln supporters today in London, who are louder than the #Arsenal fans right now at Emirates stadium! #ARSvCOLpic.twitter.com/MQNtaWkVSG— Life of a Punter (@thePunterLife) 14 сентября 2017 г.
Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену.
В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.
Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».
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