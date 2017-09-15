Фанаты устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы

Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом»

Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену.





В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.





Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».



