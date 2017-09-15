Фанаты устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы

15 сентября 2017, 12:07

Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену.

Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом», сообщает Lenta.ru.

Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену.

В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.

Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

Видео: Life of a punter в Twitter

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код