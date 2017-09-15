В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и подпунктом 258) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика учета услуг страхования.

Настоящая Методика предназначена для использования Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан при формировании услуг страхования согласно международным стандартам и применяется для целей Системы национальных счетов.

Целью настоящей Методики является совершенствование расчетов услуг страхования в соответствии с конъюнктурой рынка, последними достижениями методологических исследований.

Страховая деятельность страховой организации осуществляется по отрасли «страхование жизни» и отрасли «общее страхование»:

1) При формировании выпуска услуг «общего страхования» исчисление осуществляется следующим образом:

заработанные страховые премии;

плюс дополнения к премиям;

минус скорректированные страховые возмещения, подлежащие выплате.

2) Страхование жизни представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховой выплаты в случаях смерти застрахованного или дожития им до окончания срока страхования либо определенного договором страхования возраста.

При формировании выпуска услуг «страхования жизни» исчисление осуществляется следующим образом:

заработанные страховые премии;

плюс дополнения к премиям;

минус страховые выплаты, срок по которым наступил;

минус увеличение (плюс уменьшение) технических резервов по страхованию жизни.

В качестве источника данных при расчетах выпуска и промежуточного потребления услуг страхования используются административные данные из административных источников.

Выпуск представляет суммарную стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике в отчетном периоде.

Выпуск услуг страхования основывается на финансовом результате страховых организаций. Финансовый результат от страховых операций определяется как разница между доходами и расходами страховых организаций.

Промежуточное потребление равно стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде.

Выпуском услуг «страхования жизни» являются расходы домашних хозяйств на конечное потребление.

Выпуск услуг страхования рисков рассчитывается следующим образом:

выпуск услуг «общего страхования»;

минус выпуск услуг «страхования жизни».

При определении потребителей данной услуги и дальнейшего их отражения в счетах выпуск услуг страхования рисков распределяется согласно структуре чистых страховых премий по физическим и юридическим лицам (по видам экономической деятельности).

Выпуск услуг страхования рисков, потребленный юридическими лицами является промежуточным потреблением, а физическими лицами - расходами домашних хозяйств на конечное потребление, за исключением страхования недвижимости. Жилищные услуги, произведенные владельцами жилищ для собственного потребления входят в границы сферы производства системы национальных счетов. Выпуск услуг страхования недвижимости является промежуточным потреблением домашних хозяйств, который не включается в расходы на конечное потребление.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.