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Утверждена Методика учета услуг страхования
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Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 4 августа 2017 года № 114 «Об утверждении Методики учета услуг страхования»
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В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и подпунктом 258) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика учета услуг страхования.
Настоящая Методика предназначена для использования Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан при формировании услуг страхования согласно международным стандартам и применяется для целей Системы национальных счетов.
Целью настоящей Методики является совершенствование расчетов услуг страхования в соответствии с конъюнктурой рынка, последними достижениями методологических исследований.
Страховая деятельность страховой организации осуществляется по отрасли «страхование жизни» и отрасли «общее страхование»:
1) При формировании выпуска услуг «общего страхования» исчисление осуществляется следующим образом:
заработанные страховые премии;
плюс дополнения к премиям;
минус скорректированные страховые возмещения, подлежащие выплате.
2) Страхование жизни представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховой выплаты в случаях смерти застрахованного или дожития им до окончания срока страхования либо определенного договором страхования возраста.
При формировании выпуска услуг «страхования жизни» исчисление осуществляется следующим образом:
заработанные страховые премии;
плюс дополнения к премиям;
минус страховые выплаты, срок по которым наступил;
минус увеличение (плюс уменьшение) технических резервов по страхованию жизни.
В качестве источника данных при расчетах выпуска и промежуточного потребления услуг страхования используются административные данные из административных источников.
Выпуск представляет суммарную стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике в отчетном периоде.
Выпуск услуг страхования основывается на финансовом результате страховых организаций. Финансовый результат от страховых операций определяется как разница между доходами и расходами страховых организаций.
Промежуточное потребление равно стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде.
Выпуском услуг «страхования жизни» являются расходы домашних хозяйств на конечное потребление.
Выпуск услуг страхования рисков рассчитывается следующим образом:
выпуск услуг «общего страхования»;
минус выпуск услуг «страхования жизни».
При определении потребителей данной услуги и дальнейшего их отражения в счетах выпуск услуг страхования рисков распределяется согласно структуре чистых страховых премий по физическим и юридическим лицам (по видам экономической деятельности).
Выпуск услуг страхования рисков, потребленный юридическими лицами является промежуточным потреблением, а физическими лицами - расходами домашних хозяйств на конечное потребление, за исключением страхования недвижимости. Жилищные услуги, произведенные владельцами жилищ для собственного потребления входят в границы сферы производства системы национальных счетов. Выпуск услуг страхования недвижимости является промежуточным потреблением домашних хозяйств, который не включается в расходы на конечное потребление.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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