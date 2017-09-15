Число жертв двойного теракта на юге Ирака в провинции Ди-Кар возросло до 74 человек, пострадали еще 93

"Число жертв теракта на юге Ирака возросло до 74 убитых и 93 раненых", — цитирует телеканал слова заместителя главы департамента здравоохранения провинции Абдель Хусейна аль-Джабри.





Напомним, террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна.





Как сообщил арабский телеканал Sky News Arabia , ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ *.









* Запрещенная в Казахстане террористическая организация











