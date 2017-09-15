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Число жертв теракта на юге Ирака возросло до 74

15 сентября 2017, 12:14

Террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна.

Число жертв двойного теракта на юге Ирака в провинции Ди-Кар возросло до 74 человек, пострадали еще 93, сообщает РИА Новости.

"Число жертв теракта на юге Ирака возросло до 74 убитых и 93 раненых", — цитирует телеканал слова заместителя главы департамента здравоохранения провинции Абдель Хусейна аль-Джабри.

Напомним, террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна.

Как сообщил арабский телеканал Sky News Arabia, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ*.


* Запрещенная в Казахстане террористическая организация




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