Внесены изменения в приказ Министра образования и науки

В частности, изменения внесены в подпункт 1) пункта 1 который изложен в следующей редакции: «1) прием документов - с 29 мая по 16 октября 2017 года» Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.