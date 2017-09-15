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Внесены изменения в приказ Министра образования и науки
«О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 сентября 2017 года № 448 «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 183 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»
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В частности, изменения внесены в подпункт 1) пункта 1 который изложен в следующей редакции:
«1) прием документов - с 29 мая по 16 октября 2017 года»
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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