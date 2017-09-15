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В лондонской канализации обнаружили ком жира весом в 130 тонн

15 сентября 2017, 12:20

Ожидается, что на устранение засора уйдет примерно три недели.

В канализационном тоннеле под лондонским районом Уайтчепел обнаружили засор в виде кома из жира, грязи, неразлагаемых салфеток, подгузников и другого мусора общим весом в 130 тонн. По объему этот ком примерно равен одиннадцати двухэтажным автобусам, сообщают Vesti.ru.

Такой ком, или "фэтберг", как их называют по словам "фэт" (жир" и "айсберг") является рекордным в истории лондонской канализации.

До этого самые крупные фэтберги составляли весом примерно 10-15 тонн.

Ожидается, что на устранение засора уйдет примерно три недели. Восемь рабочих дробят его при помощи струй воды высокого давления из шлангов, после чего мусор вместе с водой откачивается и направляются на станцию переработки.

Главной причиной образования фэтбергов является смыв в канализацию предметов, которые не разлагаются в воде – салфеток, подгузников и так далее, а также слив туда масла и жира. В лондонской канализации ежегодно образуется до 55 тысяч таких комьев разного размера, а затраты на их устранение достигают миллионов фунтов стерлингов в год.

Фото: standard.co.uk

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