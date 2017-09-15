Курсантов Военного Института Сухопутных войск перебросили в Мангистаускую область

В рамках учения «Каратау-2017» будущих десантников казахстанской армии перебросили в Мангистаускую область, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.





В региональном командовании «Запад» учения «Каратау-2017» вступают в активную фазу. По указанию руководства учения, военно-транспортной авиацией ВВС СВО ВС РК 46 курсантов Военного Института Сухопутных войск вместе со своими командирами были переброшены в Мангистаускую область.





Сразу после приземления, личный состав курсантов совершил 15 километровый марш-бросок с полной выкладкой на учебный полигон «Бекет-Ата», в котором они разбили лагерь и устроили ночлег. Уже на второй день курсантов ждал марш-бросок на 5 километров и выполнение практических стрельб.









По словам курсанта 3 курса Александра Авдиенко они впервые принимают участие в подобных учениях, и надеется, что такая практика получит свое продолжение и в последующем будет иметь обязательный характер.





«Такое мероприятие для них новшество, но несмотря на это они уже сейчас показывают хорошие результаты. Для будущих командиров очень важно участвовать в таких масштабных учениях, ведь именно здесь они получают бесценный опыт и командирские навыки», - отмечает командир воинской части 99116 подполковник Ринат Калиев.





Напомним, что все воинские части регионального командования «Запад» активно принимают участие в данных учениях, и с первых дней управление войсками ведется с полевых пунктов управления.



