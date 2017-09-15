Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Казахстане предложили создать институт казахского языка

15 сентября 2017, 12:27

По мнению доктора PhD по филологии, переход казахского языка на латиницу позволит Казахстану быстрее найти свое место в современном цифровом мире.

Такое предложение в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана внесла Белла Газдиева, передает Today.kz.

"Да, у нас есть Институт языкознания Байтурсынова, но, думаю, что появление отдельного профильного Института казахского языка сняло бы многие вопросы с повестки дня развития казахского языка как государственного. ", - отметила эксперт.

"Я думаю, что задача по оцифровке и перекодировке на латиницу не является чем-то неисполнимым", - поделилась Газдиева.

При этом, по информации спикера, современная молодежь уже готова к нововведению и давно использует латинскую графику в социальных сетях.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.

Вместе с тем глава государства отметил, что решение этого вопроса возможно раньше запланированного срока.

"Я в своем послании поставил срок для решения этого вопроса до 2025 года. Но, думаю, не надо затягивать с этим вопросом. Наши ученые должны изучить и определить нужные нам образцы, изучив турецкий алфавит и алфавиты таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, которые ранее перешли на латиницу, учтя их недостатки, необходимо составить свой алфавит", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Власти Казахстана планируют направить 600 миллионов тенге в рамках перехода казахского языка на латиницу.

После перехода на латиницу казахстанцы будут менять документы постепенно. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев.

Эксперты и ленгвисты считают. что переход казахского алфавита на латиницу пройдет спокойно и эффективно.

Фото с сайта today.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...