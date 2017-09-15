В Казахстане предложили создать институт казахского языка

По мнению доктора PhD по филологии, переход казахского языка на латиницу позволит Казахстану быстрее найти свое место в современном цифровом мире.

Такое предложение в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана внесла Белла Газдиева,





"Да, у нас есть Институт языкознания Байтурсынова, но, думаю, что появление отдельного профильного Института казахского языка сняло бы многие вопросы с повестки дня развития казахского языка как государственного. ", - отметила эксперт.





"Я думаю, что задача по оцифровке и перекодировке на латиницу не является чем-то неисполнимым", - поделилась Газдиева.





При этом, по информации спикера, современная молодежь уже готова к нововведению и давно использует латинскую графику в социальных сетях.





Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.





Вместе с тем глава государства отметил, что решение этого вопроса возможно раньше запланированного срока





"Я в своем послании поставил срок для решения этого вопроса до 2025 года. Но, думаю, не надо затягивать с этим вопросом. Наши ученые должны изучить и определить нужные нам образцы, изучив турецкий алфавит и алфавиты таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, которые ранее перешли на латиницу, учтя их недостатки, необходимо составить свой алфавит", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.





Власти Казахстана планируют направить 600 миллионов тенге в рамках перехода казахского языка на латиницу.





После перехода на латиницу казахстанцы будут менять документы постепенно. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев.





Эксперты и ленгвисты считают. что переход казахского алфавита на латиницу пройдет спокойно и эффективно.



