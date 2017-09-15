Гигантскую рыбу-луну поймали на Курилах
15 сентября 2017, 12:35
Самая крупная из современных костных рыб — довольно редкая для региона добыча.
Гигантскую рыбу-луну поймали на Курилах 9 сентября, сообщает Life.ru.
Пока её три дня везли на берег, рыба умерла и испортилась, после чего улов отправили на свалку и отдали диким животным.
Самая крупная из современных костных рыб — довольно редкая для региона добыча. Её мясо не считается вкусным, однако в некоторых странах, таких как Япония, Корея, а также на Тайване она является деликатесом. При этом отмечается, что в странах Евросоюза действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб.
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