В Атырау обсудили переход на латиницу

В Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова с участием заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева состоялось совещание по вопросу перевода казахского языка на латиницу, сообщает Управление внутренней политики города.





В совещании участвовали руководители управления и ученые профессоры ВУЗов и студенты.

По словам А. Наутиева, о применении латинского шрифта в Казахстане начали говорить ещё в 2006 году. Специально созданная национальная комиссия подготовил варианты алфавита более по 100 направлениям. И только важные из них были предложены в Парламент. Глава государства отмечает что все законы и реформы проходят обсуждения через населения. Так что, переход на латиницу также будет проходить обсуждения через население.





Также А.Наутиев отметил, что эти вопросы никак не затронут русский язык. И после тщательного изучения и обсуждения будет вводится в школы с 2022-2025 годы.

Преподаватели-языковеды придерживаются мнения, что при новом варианте алфавита достаточно 26 букв.



